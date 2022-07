ufficiale Fulham, dal Wolfsburg arriva il laterale svizzero Kevin Mbabu. Contratto triennale

Kevin Mbabu è un nuovo giocatore del Fulham. Il terzino svizzero arriva dal Wolfsburg a titolo definitivo per una cifra non rivelata ufficialmente. Per il classe 1995 contratto fino al 2025.

Questo l'annuncio ufficiale dei Cottagers: