ufficiale Fulham, uscita in prestito per Sessegnon. Il gemello d'arte al Charlton

Steven Sessegnon, fratello gemello del più rinomato Ryan in forza al Tottenham, lascia ancora a titolo temporaneo la rosa del Fulham. Dopo i sei mesi trascorsi in prestito al Plymouth, per lui la prossima stagione sarà invece nel Charlton, in League One.