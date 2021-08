ufficiale Germania, Howedes lavorerà per la Federcalcio a servizio della Nazionale

Benedikt Höwedes entra ufficialmente nella Federcalcio tedesca (DFB). L'ex difensore della Juventus assumerà inizialmente compiti di gestione relativi alla squadra nazionale in una sorta di programma di tirocinio in parallelo al suo master UEFA per giocatori nazionali (MIP). 33 anni, Höwedes si è ritirato a luglio 2020 dal calcio giocato a seguito dei tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera.