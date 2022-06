Jesse Lingard è ufficialmente un giocatore svincolato. Lo ha annunciato poco fa il Manchester United, che ha salutato il centrocampista inglese come era già successo in mattinata con Paul Pogba . Anche Lingard, 29 anni, sarà quindi libero di firmare con una nuova squadra.

Wishing you all the best in your future endeavours, @JesseLingard 🙏#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022