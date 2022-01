ufficiale Glasgow Rangers, addio per Jermain Defoe. Tre anni e lo storico titolo con Gerrard

Dopo tre stagioni ai Glasgow Rangers, si è interrotta oggi l'esperienza in Scozia di Jermain Defoe. Dopo aver iniziato la sua storia ai Light Blues, inizialmente in prestito dal Bournemouth, nel gennaio 2019, ha segnato 32 reti in 74 presenze. Parte fondamentale del ritorno al titolo dei Gers, ha ufficializzato oggi l'addio alla formazione ora allenata da Giovanni van Bronckhorst.