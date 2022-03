ufficiale Grasshopper, il colombiano Riascos fino al termine della stagione. Arriva dal Metalist

Rinforzo in attacco per il Grasshopper. Il club svizzero ha tesserato fino al termine della stagione l'attaccante Bryan Riascos. Il colombiano arriva dal Metalist Kharkiv, il trasferimento è stato reso possibile dalla straordinaria finestra di mercato introdotta dalla FIFA per i giocatori del campionato ucraino.