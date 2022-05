ufficiale Hertha Berlino, preso Uremovic in difesa. E torna Ngankam in attacco

vedi letture

L’Hertha Berlino ha annunciato di aver acquistato a parametro zero il difensore Filip Uremovic, classe ‘97, reduce dall’esperienza in prestito allo Sheffield United dove era arrivato dal Rubin Kazan dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il centrale croato ha firmato un contratto fino al 2026 con il club della capitale tedesca.

L’Hertha ha inoltre comunicato il ritorno di Jessic Ngankam, attaccante classe 2000, dal Greuther Furth e il prolungamento del suo contratto fino al 2025.