ufficiale Hulk torna in Brasile, ha firmato con l'Atletico Mineiro

vedi letture

Dopo quattro stagioni e mezza finisce l'esperienza cinese di Givanildo Vieira de Souza, a tutti noto come Hulk (34). L'attaccante brasiliano ha lasciato lo Shangai SIPG per fare ritorno nel suo Brasile, dove lo aspetta l'Atletico Mineiro. Contratto sino alla fine del 2022.

Si materializza dunque il suo ritorno in patria dopo oltre quindici anni dall'addio al Vitoria per andare ai giapponesi del Kawasaki Frontale. In Europa Hulk ha giocato per il Porto e lo Zenit San Pietroburgo.