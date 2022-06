Due addii in casa dei Glasgow Rangers. Il club scozzese, finalista nell'ultima edizione dell'Europa League, ha annunciato le partenze di Leon Balogun e Andy Firth. I due giocatori avevano il contratto in scadenza e hanno deciso di non rinnovare.

Rangers can today confirm that @LeonBalogun and @andyfirth1996 will depart the club following the expiration of their contracts.

Everyone at Ibrox wishes Leon & Andy well for the next move in their career.

— Rangers Football Club (@RangersFC) June 3, 2022