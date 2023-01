ufficiale Ibrahimovic firma fino al 2025 con il Bayern Monaco. Ma non è Zlatan

Ibrahimovic al Bayern Monaco fino al 2025, è ufficiale. Non si tratta, ovviamente, di Zlatan ma del suo omonimo Arijon che con lo svedese non ha alcun legame di sangue. Nativo di Norimberga, 17 anni, è un trequartista che è già nel giro della nazionale tedesca Under 18. In questa stagione è stato convocato da Julian Nagelsmann, collezionando una panchina in Bundesliga e in Champions con l'Inter.