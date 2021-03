Joe Ledley (34) torna in Inghilterra. Dopo l'annata trascorsa in Australia con i Newcastle Jets, il centrocampista gallese ha deciso di ripartire dalla League Two (quarta divisione) firmando un contratto sino a fine stagione con il Newport County.

L'ex di Cardiff, Celtic, Crystal Palace, Derby County e Charlton è stato uno dei punti cardine della sua nazionale, con la quale ha percorso da protagonista lo splendido tragitto agli Europei del 2016.

