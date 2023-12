ufficiale Il Girona blinda la difesa. David Lopez ha prolungato fino al 2026

Il Girona ha rinnovato il contratto del difensore David Lopez fino al 2026. Di seguito il testo integrale del comunicato: "Il Girona e David Lopez hanno raggiunto un accordo per prolungare il legame con il difensore del Barcellona per altre due stagioni, fino al 2025-2026. Dal suo arrivo al Montilivi nell'estate del 2022, David López ha difeso la maglia biancorossa in 34 partite di campionato in cui ha segnato cinque gol, diventando una parte essenziale del sistema difensivo tessuto da Michel. Dopo essersi allenato in club come Sant Cugat, CE Mercantil e CE Damm, David è passato all'Espanyol nel suo ultimo anno da giocatore giovanile. In prestito al CD Leganés e all'SD Huesca, giocò per due stagioni anche nel Napoli, squadra con la quale vinse la Supercoppa Italiana. Dopo due anni nel calcio italiano, nel 2016 torna all'Espanyol e diventa un punto fermo della difesa biancoblù".