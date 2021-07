ufficiale il Krylya Sovetov ingaggia il 2004 Pinyaev, tra le migliori promesse del calcio russo

vedi letture

Sergey Pinyaev (16) non è un giovane qualsiasi. Sul suo conto si poggiano moltissime aspettative, perché questo attaccante esterno ha battuto tutti i record con il Chertanovo. Ha esordito in prima squadra a 13 anni e nove mesi, ed a tutt'oggi risulta il più precoce marcatore in seconda divisione russa con la rete siglata allo Spartak Mosca 2 il primo agosto 2020.

L'eco delle sue gesta è arrivato sino al Manchester United che lo ha provinato per ben due volte, ma non si è potuto procedere al trasferimento in quanto minorenne ed appartenente a paese extra UE.

In attesa di volare oltre Manica, Pinyaev ha siglato un contratto triennale con il Krylya Sovetov, ed avrà modo di confrontarsi con la Premier Liga.