ufficiale Il Leicester mette la Premier nel mirino con un talento di Guardiola. Ecco Callum Doyle

Callum Doyle saluta temporaneamente il Manchester City e si trasferisce in prestito al Leicester. Il difensore 19enne, che tanto bene ha fatto parlare di sé nelle giovanili dei Citizens, vestirà la maglia delle Foxes in Championship per una stagione.

Questo l'annuncio ufficiale del Leicester: