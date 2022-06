ufficiale il 'Messi vietnamita' sbarca in Europa. Il fenomeno Hai è del Pau

Un colpo esotico, ma che in Asia ha fatto molto rumore. Il 'Messi vietnamita', Nguyen Quang Hai, sbarca in Europa e firma con un club francese di Ligue 2, il Pau. Un vero e proprio fenomeno nel suo paese, Hai - 25 anni - aveva tantissimo mercato in Francia, ma a spuntarla è stato proprio il Pau, bravo a lavorare al colpo da diversi mesi, utile anche a livello di marketing visti i tanti follower sui social del vietnamita.