ufficiale Il Villarreal cede Santi Caseres al Velez. Contratto fino al 2024

vedi letture

Attraverso i propri canali ufficiali, il Villarreal ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Vélez Sarsfield per il trasferimento a titolo definitivo di Santiago Caseres. Il centrocampista 24enne continuerà dunque a giocare in Argentina, con il club in cui aveva militato in tutto lo scorso anno solare, e ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2024.