ufficiale Il Wolfsburg pensa già al futuro. Preso il talento austriaco Patrick Wimmer

Acquisto per la prossima stagione per il Wolfsburg: la società della Wolkswagen ha ufficializzato l'arrivo di Patrick Wimmer dall'Arminia Bielefeld. Contratto fino al 2027, è nazionale Under 21 austriaco ed è arrivato in Bundes nell'estate del 2020 dall'Austria Vienna: il classe 2001 in stagione, da esterno destro alto, ha giocato 27 gare in stagione con 3 gol e già 9 assist.