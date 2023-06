Il Toronto FC, franchigia della MLS in cui giocano Insigne e Bernardeschi, ha annunciato nelle ultimissime ore l'esonero del capo allenatore e direttore sportivo Bob Bradley, che è stato sollevato dall'incarico con effetto immediato. Stessa sorte per il vice allenatore e direttore tecnico Mike Sorber. Terry Dunfield è stato nominato capo allenatore ad interim.



NEWS | The club has announced changes to the coaching staff.

— Toronto FC (@TorontoFC) June 26, 2023