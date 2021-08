L'ha voluto fortemente, ora può finalmente festeggiare: Joe Willock è un nuovo giocatore del Newcastle. Dopo il prestito nella scorsa stagione, il centrocampista inglese lascia definitivamente l'Arsenal e firma un contratto a lungo termine con i Magpies, con cui ha una striscia attiva di sette reti consecutive segnate in Premier League. Willock, classe 1999, ha già disputato 54 presenze in campionato con 9 gol all'attivo.

✍️ #NUFC are thrilled to announce the signing of Joe Willock on a long-term deal.

Welcome back, @Joewillock! 😍

— Newcastle United FC (@NUFC) August 13, 2021