ufficiale Khimki, sistemata la difesa con due acquisti. C'è anche un nazionale georgiano

Ultimo giorno di mercato e il Khimki si assicura due giocatori: si tratta del terzino Kirill Bozhenov, classe 2000, in arrivo in prestito dal Rostov e del centrale difensivo Gia Grigalava, nazionale georgiano di 32 anni, libero dopo aver lasciato l'Arsenal Tula. Per entrambi accordo fino al 30 giugno.