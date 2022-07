ufficiale Krychowiak lascia di nuovo il Krasnodar: prestito annuale all'Al-Shabab

Sotto contratto con il Krasnodar fino al 2024, Grzegorz Krychowiak non può giocare in Russia a causa del conflitto con l'Ucraina. Lo scorso marzo era stato prestato all'AEK fino a fine stagione, per la prossima il destino sarà simile: altro prestito, stavolta in Arabia Saudita, all'Al-Shabab. La notizia è ufficiale ed è stata annunciata dal sodalizio di Riad.