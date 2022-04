ufficiale L'Aston Villa blinda il suo gioiello. Jacob Ramsey rinnova fino al 2027

Sei reti in 30 presenze in Premier League. In una stagione tutt'altro che facile, l'Aston Villa ha trovato il suo Gerrard, un talento assoluto che sta crescendo partita dopo partita e che il club di Birmingham ha blindato con il rinnovo. Classe 2001, Jacob Ramsey ha firmato il nuovo contratto che lo legherà ai Villans fino al 30 giugno 2027.