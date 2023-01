ufficiale L'Auxerre riporta Massengo in Francia. Arriva in prestito dal Bristol City

Nuovo acquisto dell'Auxerre, che rinforza la propria linea mediana riportando in Francia un centrocampista finito a giocare in Inghilterra. Si tratta di Han-Noah Massengo (classe 2001), scuola Monaco e prelevato in prestito sino al termine della stagione dal Bristol City.