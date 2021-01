ufficiale L'ex Bologna Avenatti passa all'Anversa

Cambio di casacca per Felipe Avenatti (27). L'attaccante uruguaiano, ricordato in Italia per le esperienze con Ternana e Bologna, si trasferisce in prestito semestrale dallo Standard Liegi all'Anversa che, a fine stagione, potrà esercitare il diritto di riscatto.