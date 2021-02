ufficiale L'ex interista Krhin si trasferisce al CD Castellon

Nuova possibilità in Spagna per Rene Krhin (30). Il centrocampista sloveno, svincolato dal Nantes, ha firmato sino al termine della stagione con il Club Deportivo Castellòn., società della seconda divisione iberica. Cresciuto nell'Inter, Krhin è poi passato al Bologna collezionando in tutto 67 presenze in serie A. Cordoba e Granada le altre esperienze del nazionale balcanico.