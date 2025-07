Ufficiale Colpo del Pachuca, ha firmato William Carvalho: il portoghese sbarca in Messico

Il Pachuca ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista portoghese William Carvalho, che si è recentemente svincolato dal Betis e rinforzerà la rosa del club messicano in vista del torneo Apertura 2025 e della Leagues Cup. L’annuncio arriva in un momento positivo per i Tuzos, attualmente ai vertici della classifica, ma anche dopo la recente partenza del mediano uruguagio Santiago Homenchenko.

Con la sua esperienza e qualità, Carvalho rappresenta un acquisto di grande valore per la squadra guidata da Jaime Lozano. Il 33enne lusitano è un profilo di caratura internazionale: formatosi nello Sporting CP, ha vestito la maglia della nazionale portoghese in numerose competizioni, inclusi Europei e Mondiali. In carriera ha militato dal 2018 al 2025 nel Betis in Liga, contribuendo al successo in Copa del Rey nella stagione 2021/22.

Con il suo arrivo, il Pachuca punta ad aggiungere solidità e visione di gioco al centrocampo, grazie all’intelligenza tattica e alla capacità di controllo del ritmo gara che da anni caratterizzano il suo stile. L’inserimento di un giocatore come Carvalho evidenzia l’ambizione del club di Hidalgo di competere ai massimi livelli, sia sul fronte nazionale che internazionale. L’operazione, salutata con entusiasmo dalla dirigenza e dalla tifoseria, è vista come un importante passo avanti nel progetto sportivo del Pachuca.