ufficiale Leeds, preso il giovane Perkins. Ha giocato in Europa League con il West Ham

Acquisto in prospettiva futura per il Leeds, che si assicura un giovane e promettente attaccante inglese. Arriva dal West Ham, inizialmente per le giovanili, il classe 2004 Sonny Perkins. Nella passata stagione con i londinesi ha avuto modo di debuttare sia in Europa League che in Premier con la maglia degli Hammers.