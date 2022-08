ufficiale Liverpool, dopo la stagione dell'esordio quella del prestito. Morton va al Blackburn

Reduce dalla stagione che gli è valsa l'esordio in prima squadra con il Liverpool, giocando qualche manciata di minuti sia in campionato che in Champions ma anche in entrambe le coppe nazionali, per il centrocampista Tyler Morton (classe 2002) la prossima annata sarà lontano da Anfield. Ufficiale il suo trasferimento in prestito al Blackburn, che milita in seconda serie d'Oltremanica.