ufficiale Lokomotiv Mosca, colpo Jedvaj dal Bayer Leverkusen

Il suo nome era tra quelli dati in uscita dal Bayer Leverkusen, ed in effetti il club tedesco ha appena finalizzato la sua cessione. Tin Jedvaj (25) è un nuova calciatore della Lokomotiv Mosca, contratto sino al 2025. Nazionale croato, buono per tutti i ruoli della difesa, da ragazzo è stato di proprietà della Roma.