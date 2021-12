ufficiale Man United, Carrick lascia il club dopo la vittoria con l'Arsenal. Inizia l'era Rangnick

vedi letture

Michael Carrick lascia il Manchester United. L'ex calciatore, alla guida dei Red Devils in queste ultime tre partite (due vittorie e un pareggio), si è dimesso dopo il 3-2 rifilato all'Arsenal tra le mura di Old Trafford. "Michael Carrick ha deciso di dimettersi da allenatore della prima squadra e lasciare il club dopo la conclusione del suo periodo come allenatore ad interim", si legge nel comunicato ufficiale dei Red Devils.

A guidare Cristiano Ronaldo e compagni fino a fine stagione sarà infatti il tedesco Ralf Rangnick, per il quale proprio in queste ore è arrivato il permesso di lavoro.