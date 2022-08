Sergio Gomez è un nuovo calciatore del Manchester City. Come annunciato dal club inglese con un comunicato ufficiale, il terzino sinistro spagnolo arriva dall'Anderlecht (la stampa inglese parla di un esborso di 11 milioni di sterline) e ha firmato un contratto fino al 2026.



We are delighted to announce the signing of @sergiogm_10 on a four-year deal ✍️

Read more ⤵️

— Manchester City (@ManCity) August 16, 2022