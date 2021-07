ufficiale Manchester City, Harrison rimane da Bielsa. Il Leeds esercita l'opzione

Ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Jack Harrison, centrocampista inglese di 24 anni, da parte del Leeds United. Dopo aver già giocato in Yorkshire in prestito nella scorsa stagione, adesso il prodotto del vivaio del Manchester City rimarrà in pianta stabile ad Elland Road, a corte di Marcelo Bielsa. Attivata dunque l'opzione per il suo riscatto, come annunciato dal comunicato ufficiale del club acquirente.