Dopo Paul Pogba e Jesse Lingard, i cui addii sono stati ufficializzati ieri, il Manchester United saluta anche Juan Mata. Il 34enne centrocampista spagnolo non rinnoverà il contratto con i Red Devils; arrivato a gennaio del 2014, ha giocato 285 partite, segnando 51 gol e vincendo quattro trofei.

Thank you for everything, @JuanMata8 — you'll be missed 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 2, 2022