ufficiale Maras ancora via dall'Almeria. Stavolta in prestito al neo-retrocesso Alaves

Altro giro in prestito per Nikola Maras. Il difensore serbo, classe '95, era rientrato a inizio estate dall'Almeria dopo l'annata giocata nel Rayo Vallecano, ma ha fatto nuovamente le valigie. Il prossimo campionato, per lui, sarà la Liga2: ufficiale il suo approdo a titolo temporaneo all'Alaves, fresco di retrocessione.