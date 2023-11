ufficiale Marsiglia, tutto pronto per l'annuncio di Benatia. Il ds Friio ha risolto il contratto

In casa Marsiglia tutto è pronto per l'annuncio di Mehdi Benatia, ex difensore con trascorsi con le maglia di Roma e Juventus in Italia, come nuovo direttore sportivo del club. La società francese ha infatti annunciato la separazione con David Friio che dal giugno 2022 ricopriva questo ruolo dirigenziale dopo essere stato a capo dell'area scouting e poi direttore tecnico.

Friio ha risolto di comune accordo con la società marsigliese il proprio contratto come si legge nella nota emessa dal club.