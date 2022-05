Matias Almeyda vola in Grecia. Il tecnico argentino, ex calciatore di Inter, Lazio e Parma, ha firmato un contratto fino al 2024 con l'AEK Atene. Almeyda finora ha allenato Racing Club (vice), River Plate, Banfield, Guadalajara e S.J. Earthquakes.

🟡Με προπονητή τον Ματίας Αλμέιδα η επιστροφή στο σπίτι μας!

⚫️AEK FC is delighted to announce the appointment of @peladoalmeyda as Head Coach!

🟡Μatias Almeyda es el nuevo entrenador de AEK FC!

💛Vamos Mati! 🇦🇷#aekfc #aekfamily #WelcomeMatias #MatiasAlmeyda #newcoach pic.twitter.com/7ZWH60LBhR

— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) May 20, 2022