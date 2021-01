Nuovo terzino sinistro per il Minnesota United. Dal CF Montreal (già Montreal Impact) è in arrivo Jukka Raitala (32), vero e proprio decano della nazionale finlandese che ha contribuito a far qualificare per la prima volta ai prossimi Europei.

Nell'operazione è stato inserito il difensore giamaicano Andrew Booth (23).

The left back has over 50 appearances with the senior team and helped lead Finland to the 2020 UEFA European Championships, the nation's first appearance in the tournament.https://t.co/6oxRP0EHDg

— Minnesota United FC (@MNUFC) January 28, 2021