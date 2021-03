ufficiale Minnesota United, tesserato il nazionale statunitense Agudelo

Forze fresche in attacco per il Minnesota United. Juan Agudelo (28) ha firmato un contratto della durata di un anno con opzione per un'ulteriore stagione. Proviene dall'Inter Miami CF guidata da Phil Neville. Nazionale americano da oltre un decennio, Agudelo risulta nato in Colombia ma sin da bambino vive negli USA, dove è tornato a giocare nell'inverno 2015 dopo un passaggio in Europa tra Inghilterra ed Olanda.