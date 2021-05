ufficiale Moti si ritira dal calcio. Meteora a Siena, leggenda col Ludogorets

Il difensore romeno Cosmin Moti ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato dopo aver conquistato il suo nono titolo con il Ludogorets (con cui ha conquistato anche 4 Supercoppa di Bulgaria e una Coppa di Bulgaria). Il calciatore classe ‘84 è una vera e propria leggenda del club anche grazie a quanto avvenuto nell’agosto del 2014 quando dovette sostituire il portiere Stojanov, espulso a sostituzioni terminate, al minuto 119 della sfida di Champions League contro la Steaua Bucarest. Quella sera Moti non solo segnò il suo rigore, ma ne neutralizzò due agli avversari permettendo così al Ludogorets di accedere alla fase finale del torneo. Per il romeno anche un passato, non memorabile, in Italia con la maglia del Siena dove collezionò appena 4 presenze nel 2008/09.