ufficiale NAC Breda, esonerato Molenaar per "fiducia insufficiente" da parte del club

vedi letture

Robert Molenaar non è più il tecnico del NAC Breda in Eredivisie. La dirigenza ha diramato un comunicato in cui si spiega l'esonero a causa della "fiducia insufficiente" nei confronti dell'allenatore a causa di risultati e gioco espresso da parte della squadra olandese attualmente 14esima in classifica. Il tecnico è stato informato della decisione nella giornata di ieri.