Ufficiale Il NAC Breda si aggiudica uno dei talenti piu interessanti: quadriennale per Moussa Soumano

Il NAC Breda ha ufficializzato l’ingaggio di Moussa Soumano, giovane attaccante francese con origini maliane che si è messo in mostra nelle ultime stagioni con l’Ajaccio in Ligue 2. A renderlo un profilo appetibile per diversi club europei sono state la sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e un discreto fiuto del gol. Con un’azione rapida ed efficace, il NAC è riuscito a battere la concorrenza internazionale.

Cresciuto a Saint Denis, nella periferia nord di Parigi, Soumano ha iniziato la sua formazione calcistica nel settore giovanile del Red Star, dove ha militato fino ai 16 anni. Successivamente è stato notato dall’AC Ajaccio, club con il quale ha scalato le categorie giovanili fino ad arrivare in prima squadra. Con il 20° compleanno alle porte, Soumano ha attirato le attenzioni di club come Sturm Graz e Aberdeen, ma ha scelto di proseguire la sua carriera nei Paesi Bassi.

Il direttore tecnico Peter Maas ha così commentato: “Moussa ha un profilo esplosivo e vuole migliorarsi. La Eredivisie è il palcoscenico ideale e il NAC rappresenta una grande sfida. Aggiungiamo profondità e pericolosità al nostro attacco: può ricoprire più ruoli offensivi”.

Felice della scelta, Soumano ha dichiarato: “Il calcio olandese mi affascina, e le storie sul NAC e il suo pubblico appassionato sono ben conosciute. Non vedo l’ora di dare tutto me stesso per questa maglia”.