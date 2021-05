ufficiale New York City FC, dal Vasco da Gama arriva il classe 2002 Talles Magno

Colpo dal Brasile per i New York City FC, formazione della MLS legata al Manchester City. Il club americano ha ufficializzato l’arrivo dal Vasco da Gama dell’attaccante Talles Magno classe 2002. “Sono molto felice di approdare questo club e sono pronto a dare tutto. Questa è una grande società che compete sempre per la vetta del campionato. Voglio mostrare il mio talento in questo club e in questo campionato. Spero di segnare tanti gol e aiutare i miei compagni a vincere il titolo”.