Il Newcastle rende noto di aver trovato l'accordo per il rinnovo con Fabian Schar. Il difensore svizzero si è legato ai Magpies fino al 2024. Arrivato nel luglio 2018, raccogliendo fin qui 98 presenze e segnando 9 reti.

✍️ We are delighted to announce that Fabian Schär has signed a new two-year contract.

Congratulations, @fabianschaer! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) April 29, 2022