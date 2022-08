ufficiale Newcastle, rinnova l'allenatore Howe: "Entusiasta per il nostro futuro assieme"

vedi letture

Eddie Howe è stato confermato come allenatore del Newcastle e, poco fa, il club bianconero di Premier League ha ulteriormente rinforzato la sua posizione firmando un rinnovo contrattuale la cui durata non è specificata, se non semplicemente come "pluriennale".

Il tecnico commenta così la notizia: "Vedere il mio futuro impegnato con questo club è una sensazione incredibile. Ho apprezzato ogni momento qui, essere il tecnico del Newcastle mi rende estremamente orgoglioso. Grazie a giocatori, staff e tifosi questo è un posto speciale. Estendo la gratitudine alla proprietà e a Dan Ashworth (il ds, ndr). Sono entusiasta del nostro futuro assieme".