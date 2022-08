ufficiale Nizza, ecco Beka Beka. Il classe 2001 presentato in stile "Stranger Things"

Il Nizza è scatenato e ha chiuso un altro colpo importante in prospettiva. Alexis Adelin Beka Beka, mediano classe 2001, lascia il Lokomotiv Mosca e torna in Francia dopo una sola stagione (era arrivato in Russia dal Caen). Molto particolare il video dell'annuncio, che riprende il trailer della celebre serie Stranger Things (per l'occasione diventa "Transfer Things"). Ha firmato fino al 30 giugno 2027.