Ufficiale Dopo il dramma, Beka Beka rescinde: "Sto meglio, ora vado avanti: grazie Nizza"

Lo scorso settembre, il calciatore del Nizza, Alexis Beka Beka, ha compiuto un gesto che ha scosso tutto il mondo del calcio, minacciando di suicidarsi gettandosi nel vuoto dal ponte Magnan, a due passi dalla città. Alla fine tutto si è risolto per il meglio, con il 22enne che, messo in salvo dai vigili del fuoco, ha desistito nel suo intento. Il giocatore è stato poi preso in cura dal club francese che lo ha fatto aiutare anche da uno psicologo.

Ora, dopo quasi un anno da quei momenti drammatici, giocatore e club rescindono il contratto: Beka Beka è ufficialmente svincolato, anche se il calcio ora non è di certo la priorità, rispetto al fatto di recuperare ciò che serve a livello umano.

Parlando ai canali ufficiali dei transalpini, ha espresso tutta la sua gratitudine: "Non ci sono parole abbastanza forti per esprimere la mia gratitudine al Nizza. Come tutti sanno, ho attraversato momenti difficili. Il club è sempre stato lì, senza mai mettermi fretta. Oggi mi sento meglio. Sto andando avanti, vicino alla mia famiglia, e penso che se vogliamo continuare ad andare avanti, dobbiamo voltare pagina. Sto continuando a risalire la montagna e ho le mie sfide, sia nella mia vita personale che nella mia carriera. Auguro a Le Gym, ai suoi dirigenti, ai miei allenatori, ai miei compagni di squadra e ai tifosi tutto il meglio. Non dimenticherò mai il vostro sostegno e il vostro amore".

Nel comunicato, il club aggiunge: "Mentre Alexis lascia il club, il Nizza vuole ancora una volta inviargli tutto il suo affetto. Le porte del Club saranno sempre aperte per lui e troverà sempre orecchie aperte e persone che si preoccupano per lui qui. Nel salutarti, Alexis, vorremmo ringraziarti per aver indossato con tanto orgoglio la nostra maglietta e ti auguriamo tutta la felicità del mondo".

Anche il suo ex tecnico Francesco Farioli, oggi all'Ajax, nel corso della conferenza stampa tenuta in Olanda in data odierna ha parlato di lui: "Il momento più emozionante vissuto al Nizza? Quando ci hanno detto che Beka era salvo, che stava bene. E' stato uno dei momenti più emozionanti da quando alleno".