Nuovo rinforzo per l'Olympiacos, formazione in testa al campionato greco. La squadra di Atene ha annunciato l'arrivo dal Nottingham Forest del trequartista portoghese Joao Carvalho. Il giocatore, classe 1997, si traferisce a titolo definitivo.

Ζοάο Καρβάλιο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos João Carvalho! 🔴⚪

