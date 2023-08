ufficiale Olympique Lione, annunciata la risoluzione di Youssouf Koné. Si trasferisce in Belgio

Youssouf Koné ha risolto il suo contratto con l'Olympique Lione. Il terzino classe 1995 vola in Belgio per giocare nel RWD Molenbeek dopo aver collezionato appena 16 presenze fra le fila dell'OL in Francia. Di seguito l'annuncio ufficiale.