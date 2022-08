ufficiale Un'altra cessione per il Lione. Il terzino Koné in prestito all'Ajaccio

vedi letture

Youssouf Koné cambia squadra ma resta in Ligue 1. Il Lione ha infatti annunciato la cessione in prestito secco del 27enne terzino maliano: l'ex Lilla e Troyes giocherà in prestito con l'Ajaccio fino al termine della stagione.