ufficiale Paulo Roberto Falcao è il nuovo coordinatore sportivo del Santos

Paulo Roberto Falcão, leggenda del calcio brasiliano ed ex giocatore della Roma, torna in pista e sarà il nuovo coordinatore sportivo del Santos. "I colloqui tra il presidente Andres Rueda e l'ex centrocampista erano in corso da circa un mese. I due hanno atteso la fine del Brasileirão per l'annuncio", si legge nel comunicato del club sudamericano.